Weer autobrand in Voorburg De brandweer demonteerde de achterbumper om te kunnen blussen | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - In Voorburg heeft maandagmiddag weer een auto in brand gestaan. Dat bevestigt de politie. Dit keer was het raak in de Van Leeuwenstraat. De auto brandde niet helemaal uit, maar de brandweer heeft wel wat onderdelen van de wagen afgehaald om beter te kunnen blussen.

Het is al langere tijd onrustig in Leidschendam-Voorburg. In ongeveer een maand tijd gingen zeker zes auto's en een haspelwagen in vlammen op. Ook werden enkele brievenbussen opgeblazen, waarschijnlijk met zwaar vuurwerk. Begin maart werden drie verdachten aangehouden van 18,19 en 22 jaar oud. De drie zijn donderdag weer naar huis gestuurd, maar ze zijn nog wel verdachten.

Politie doet weer buurtonderzoek Of de brand van maandagmiddag verband houdt met de eerdere autobranden en knallen wordt volgens een woordvoerder onderzocht. Er is een buurtonderzoek ingesteld in de hoop dat iemand iets gezien heeft. De politie hoopt ook dat getuigen die geen agent aan de deur krijgen zich melden.