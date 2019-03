Verkiezingsdebat Radio West: 'Wat is de toekomst van Rotterdam The Hague Airport?'

REGIO - De VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren in Zuid-Holland waren het maandagavond tijdens het verkiezingsdebat op Radio West over één ding eens: er moet goed worden gekeken naar de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. De voorstellen die de partijen doen om de overlast van de luchthaven te verminderen, liepen wel uiteen.

De lijsttrekkers Berend Potjer (GroenLinks), Jacco Schonewille (ChristenUnie), Nico de Jager (SGP) en Carla van Viegen (Partij voor de Dieren) en de nummer twee van de VVD, Jeannette Baljeu, debateerden met elkaar over verschillende onderwerpen. Bereikbaarheid, duurzaamheid en de toekomst van Rotterdam The Hague Airport kwamen aan bod.



'Er zijn andere sprookjes waar je in kunt geloven'

In het radiodebat in Studio Haagsche Bluf onder leiding van presentator Tjeerd Spoor zei VVD'er Baljeu dat ze 'niet voor onverbrijdelde groei' van de luchthaven is. 'Je moet er open voor staan dat iets kan groeien, maar wel binnen de waarden die we hebben afgesproken, dus niet zonder rekening te houden met de bewoners.' Baljeu sluit niet uit dat de luchthaven kan groeien. 'Door innovatie kan je ruimte krijgen voor meer vluchten', zei de nummer twee van de VVD in Zuid-Holland. Ze doelde daarmee op stillere en schonere vliegtuigen, door technische ontwikkelingen.

GroenLinks-lijsttrekker Potjer was blij om van de VVD te horen 'dat er geen groei komt van de geluidsruimten'. De provincie heeft namelijk afspraken gemaakt over de grenzen van het geluid. Potjer geloofde alleen niet in stillere vliegtuigen. 'Er zijn andere sprookjes waar je in kunt geloven, maar als de VVD dáár in wil geloven, dan zijn wij heel blij dat zij daarmee ook tegen de groei van geluidsruimten zijn, dus dat is al een stap in de goede richting.'

Volgens Potjer moet Zuid-Holland met Rotterdam The Hague Airport 'geen Schipholletje' willen spelen. GroenLinks heeft eerder voor elkaar gekregen dat er een onderzoek komt wat de voordelen zijn van het vertrek van Rotterdam The Hague Airport.



'Als je diep in ons hart kijkt, hebben we de luchthaven liever weg'

GroenLinks kreeg bijval van de Partij voor de Dieren. 'Ik vind een gezonde en goede leefomgeving belangrijker dan de economische belangen van de luchthaven', aldus lijsttrekker Van Viegen. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, verzet de provincie zich tegen uitbreiding van het vliegveld.

Ook de SGP durfde harop te zeggen dat de toekomst van de luchthaven misschien niet in Zuid-Holland ligt. 'Als je diep in ons hart kijkt, hebben we de luchthaven wel liever weg', zei De Jager. Hij gaf al een mogelijke oplossing om het aantal vluchten terug te dringen. 'We moeten eigenlijk minder gaan vliegen, dan hoeft het vliegveld ook niet uit te breiden.' Hij doelde vooral op het terugdringen van vakantievluchten. Maar VVD'er Baljeu vond dat te makkelijk: 'Parijs is weliswaar niet meer voor een vliegtuig 'te doen'. Maar ik weet niet of je alle passagiers met de treinen kunt opvangen.'



'In Zuid-Holland past luchthaven niet zo'

Schonewille van de ChristenUnie had de eindconclusie: 'We moeten eigenlijk in algemene zin kijken hoe we dit moeten indelen. In Zuid-Holland past een luchthaven niet zo.'

Op 18 maart is in het laatste uur van Studio Haagsche Bluf, van 18.00 tot 19.00 uur, het laatste verkiezingsdebat op Radio West. Dan gaan de lijsttrekkers van PVV, D66, CDA, PvdA en SP met elkaar in debat.

