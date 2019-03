Deel dit artikel:













'Wapenwinkel' in woning: 2,5 jaar cel geëist De politie vond onder meer deze micro-uzi in de sporttas | Foto: Openbaar Ministerie

KWINTSHEUL - Een micro-uzi, vijf pistolen, honderdvijftig patronen en twee kogelwerende vesten: het lag allemaal in de kamer van een 29-jarige man uit Kwintsheul. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste maandag 2,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, tegen hem: 'Het leek wel of de man een winkel in wapens had', aldus de officier van justitie.

De wapens werden ontdekt door de vader van de verdachte. Zijn ouders maakten zo nu en dan zijn appartement schoon en bij een van die schoonmaakbeurten vond zijn vader een sporttas met een wapen erin. Hij belde meteen de politie. Later bleek dat in de tas ook de rest van het arsenaal zat. 'Het zorgelijke zit in de hoeveelheid en soort wapens, in combinatie met de munitie' aldus de officier van justitie. 'Een automatisch wapen zie je gebruikt worden bij liquidaties. En dan nog twee kogelwerende vesten erbij. Wat was deze man van plan?'

Tas door iemand anders achtergelaten De verdachte ontkent. Hij zegt dat hij geen idee heeft hoe de tas in zijn huis terecht is gekomen. Mogelijk heeft iemand anders de tas heeft achtergelaten. De verdachte heeft een strafblad; hij zat eerder een gevangenisstraf van 3,5 jaar uit voor een gewelddadige overval. Over twee weken doet de rechter uitspraak.