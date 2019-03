Khoulani blijft in Partij voor de Eenheid ondanks veroordeling

DEN HAAG - Het veroordeelde oud-raadslid Abdoe Khoulani van de Partij voor de Eenheid in Den Haag, kan 'vooralsnog' gewoon blijven functioneren binnen de partij en binnen de Haagse gemeenteraad. Dat zegt PvdE-voorman Arnoud van Doorn. 'Hij gaat in hoger beroep tegen de veroordeling, en zolang het onder de rechter is zijn er geen gevolgen.'

Khoulani werd maandag door de politierechter in Rotterdam veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De rechter acht bewezen dat het voormalige raadslid doktersrekeningen uit Marokko heeft vervalst. De bijna 1400 euro die hij onterecht declareerde, moet hij terug betalen. De straf valt fors hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

'Natuurlijk zijn we not amused', zegt Arnoud van Doorn. 'Maar het is in eerste instantie een privézaak.' Vooralsnog heeft de veroordeling dus geen gevolgen voor het lidmaatschap van Khoulani van de partij, maar Van Doorn gaat nog wel met hem praten over de werkzaamheden die hij doet als fractiemedewerker. In die functie zit het veroordeelde oud-raadslid in raadscommissies in Den Haag namens de partij.