West Wekker: Ziggo niet meer analoog te kijken en langs bij de breiende tweeling

DEN HAAG - Goedemorgen! Analoog televisie kijken met een Ziggo-abonnement is er vanaf vandaag niet meer bij. Er kan alleen nog digitaal gekeken worden. Verder gaan we vandaag langs bij een breiende tweeling. Deze zussen breien mutsen voor het goede doel. Dat en meer in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?

Ken jij de breiende tweeling nog? De breiende zussen Cobie en Nettie doen mee aan een Rode Kruis-geldinzamelingsactie, waar ze - jawel - mutsen voor breien. Wij gaan vandaag bij hen langs!

In de aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen, gaan we op pad met de dijkgraaf van Delfland. Wat doet het Waterschap en waarom is het belangrijk om te stemmen? De antwoorden lees je vandaag op Omroep West.

Televisiekijkers in en om Den Haag die abonnee zijn van Ziggo kunnen vanaf vandaag niet langer analoog kijken. Vanaf die datum is het alleen nog maar digitaal wat de klok slaat. De analoge zenders worden uitgeschakeld om zo meer ruimte vrij te maken voor andere dingen, zoals hoge internetsnelheden.

Het weer: Bewolkt en zo nu en dan wat regen. Er staat een stevige zuid- tot zuidwestenwind. Het wordt ogeveer 9 graden.



De vakbonden FNV, CNV, FBZ en werkgevers in de jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland) bieden vandaag een gezamenlijk manifest aan de Tweede Kamercommissie van VWS aan. Hierin roepen zij gezamelijk op tot optreden van de politiek om de jeugdzorg te redden.

Bij de Raad van State is vandaag een zitting over de komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland. De scholenstichting komt opnieuw in beroep tegen het besluit van de staatssecretaris om het plan van de school niet goed te keuren.

Werkzoekenden kunnen bij een sollicitatiegesprek voortaan een tweede cv aan de werkgever laten zien. Daarop staat hoeveel subsidie die kan krijgen als hij de sollicitant een baan aanbiedt. Met deze nieuwe procedure hoopt minister Wouter Koolmees dat onder meer ouderen, gehandicapten en langdurig zieken vaker aan een baan geholpen worden.