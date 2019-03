Over seks praten met je moeder? 'Ik zag hoe mijn ouders aan partnerruil deden'

DEN HAAG - De moeder, de vrouw. Dat is het thema van de Boekenweek die volgende week begint. Zoals elk jaar verschijnen er boeken die hierop aansluiten. Zo ook het boek van Mayke Smit uit Den Haag en haar moeder Alice Altink, met de toepasselijke titel: Van je moeder moet je het hebben, van je dochter kun je het krijgen.

In het boek dat eind deze week verschijnt gaat Mayke op zoek naar de invloed van haar moeder op vrouw-zijn, relaties en seksualiteit. Voor het schrijven van het boek gaan ze samen op reis naar het hippie-eiland Ibiza. De acht dagen samen leveren, in de vorm van dagverslagen, bijzondere en openhartige dialogen op.

In het graven naar het verleden valt het op dat moeder en dochter een totaal andere beleving hebben. Centrale rol daarbij - we hebben het over de jaren zeventig, het hippietijdperk - speelt de vrije en grenzeloze opvoeding van Mayke's ouders. 'Ik heb een keer gezien hoe mijn ouders aan partnerruil deden', vertelt Mayke. 'Dat was voor mij heel verwarrend en dat heeft wel impact gehad, ja.'



Vrije seks

Voor haar moeder is het een periode van vrije liefde en feminisme. Daarbij is het niet alleen zich afzetten tegen de gevestigde orde, maar ook een proces van zelfontplooiing en zichzelf ontdekken. Maar met als eindresultaat dat Mayke's ouders scheiden.

Een ontdekkingsreis die Mayke, elf jaar oud, zelf echter totaal anders ervaart. Tijdens het verblijf op Ibiza wordt het voor haar duidelijk dat die hele periode vooral heel erg verwarrend voor haar was. Voor haar moeder was de vrije seks een uitkomst om zichzelf te leren ontdekken. Mayke hangt er de bordjes scheiding en destructie op.



Onaantastbaar en heilig

Met het boek en de dialogen tussen dochter en moeder, rekent Mayke af met het beeld dat een moeder onaantastbaar en heilig is en gespaard moet worden. Dat leidt tot spanningen tussen het tweetal, maar door met elkaar daarover te blijven praten zorgt het ook voor toenadering en begrip.

LEES OOK: Vernieuwd Museum De Lakenhal opent deuren op 20 juni