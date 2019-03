Omwonenden in actie voor veiliger kruispunt na meerdere ongelukken

DEN HAAG - Omwonenden van het kruispunt Stationsstraat/Kareldoormanlaan in Zoetermeer gaan vrijdag actievoeren. Ze willen dat er snel maatregelen worden genomen om het kruispunt veiliger te maken.

De gemeente Zoetermeer sloot eind vorige week per direct de fietsstroken nadat voor de tweede keer in korte tijd een fietser onder een vrachtwagen was gekomen. Omwonenden wachten al lange tijd op maatregelen die ervoor zorgen dat er op het kruispunt veel minder vrachtwagens rijden, maar tot op heden zijn die niet genomen.

Maandagavond was er een bewonersbijeenkomst en daar is besloten om vrijdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur actie te voeren, zeggen mensen die erbij waren. Verkeerswethouder Rosier heeft volgens hen toegezegd ook bij de actie aanwezig te zijn.

