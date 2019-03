Kamer: voorlopig geen groei Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het aantal vluchten vanaf de regionale luchthavens Rotterdam en Eindhoven voorlopig niet mag groeien. De Kamer steunt daarmee een pleidooi van de regeringspartijen D66 en ChristenUnie voor een groeistop.

Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport willen allebei uitbreiden, maar D66 en ChristenUnie wijzen erop dat er nu al veel overlast is voor omwonenden. 'Wij willen voorlopig een time-out', zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte tegen de NOS. 'De groeiplannen moeten in de ijskast', meent Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

De omwonenden moeten wat Bruins betreft centraal komen te staan. 'In de regio is geen draagvlak voor groei.' Paternotte vindt dat er eerst goed gekeken moet worden of de luchtvaart op de regionale luchthavens stiller en schoner kan. 'Over een aantal jaren kunnen we dan weer verder kijken.'



'Geen concrete aanvragen'

Coalitiepartner VVD reageert verbaasd op de plannen. Volgens VVD-Kamerlid Remco Dijkstra zijn er nog geen concrete aanvragen voor groei op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. 'Het is niet aan de orde en voorbarig om er nu al uitspraken over te doen.'

