Breiende tweeling zamelt geld in voor het Rode Kruis: 'Ik laat wel eens een steek vallen'

DEN HAAG - Cobie en Nettie staan ook wel bekend als de breiende tweeling van Den Haag. Je kunt het duo kennen van het tv-programma 'Thuis voor de Buis' waarin ze pittig commentaar leverden op andere programma's. Maar dat ze het hart op de goede plaats hebben, blijkt wel uit een actie voor het Rode Kruis waar ze nu druk voor aan het breien zijn.

De oma's breien warme mutsen voor de IJSdaging, een geldinzamelingsactie die zondag in De Uithof wordt gehouden waarbij zo veel mogelijk rondjes worden geschaatst voor arme kinderen. Door het Rode Kruis werden ze benaderd om hun steentje bij te dragen en dat zagen de dames wel zitten.

Inmiddels heeft de breiende tweeling al zo'n zestig mutsen gebreid. 'Ik weet niet precies meer voor welk land wij nu precies aan het breien zijn', bekent Cobie. 'Maar het schiet al aardig op.'



'Zelf schaatsen niet verstandig'

De mutsen zullen zondag worden verkocht. 'Ze zijn fijn voor bij het schaatsen', legt Cobie uit die zelf geen rondje zal gaan schaatsen. "Die schaatsen passen mij niet meer. Ik heb jarenlang geskied maar nu heb ik een bepaalde leeftijd bereikt (85, red.) waarop het niet meer verstandig is.'

Ook Nettie is druk bezig met breien. 'Ik laat nog wel eens een steekje valllen', vertelt ze grappend maar gelukkig komt het allemaal goed. 'Ik ben nog niet dement hoor.'



IJsdaging

Zondag vindt de IJsdaging plaats op de schaatsbaan in De Uithof in Den Haag tussen 10.00 en 16.30 uur. Inmiddels is al bijna 7500 euro opgehaald voor het goede doel.