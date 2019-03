Deel dit artikel:













Raymond van Barneveld zoenend gespot met andere vrouw, scheiding in gang gezet Raymond van Barneveld (Foto: Steve Christo/PDC)

DEN HAAG - Darter Raymond van Barneveld is zoenend gespot met een vrouw. Dat is te zien op beelden van het Britse The Sun. De 51-jarige Van Barneveld is nog getrouwd met Silvia, maar zijn management laat weten dat de scheiding in gang is gezet.

Op de beelden van The Sun is te zien hoe Van Barneveld een onbekende vrouw zoent in de lobby van een hotel. Het zou gaan om een blondine van in de twintig.

Echtscheiding Raymond van Barneveld en zijn echtgenote Sylvia waren bijna 25 jaar getrouwd. 'De echtscheiding is inmiddels ingezet', laat zijn management weten aan Omroep West. 'Raymond en Silvia willen dat graag in alle rust en in onderling overleg regelen.' In 1995 trouwde Raymond van Barneveld met Sylvia. Samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Eind 2018 kondigde Van Barneveld aan dat hij een jaar later gaan stoppen met darten. LEES OOK: Raymond van Barneveld stopt na 2019: 'Het is goed geweest'