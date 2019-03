Met een strafblad in de gemeentepolitiek, mag dat eigenlijk wel?

DEN HAAG - Abdoe Khoulani, fractievertegenwoordiger van de Partij van de Eenheid, werd maandag veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Khoulani gaat in hoger beroep en zolang dat loopt heeft de veroordeling geen gevolgen voor zijn functie, zegt PvdE-voorman Arnoud van Doorn. Maar is dat zo? Mag iemand met een veroordeling eigenlijk wel plaatsnemen in de gemeenteraad of fractievertegenwoordiger zijn?

Het korte antwoord is: ja. In de Gemeentewet staan verschillende eisen waar een gemeenteraadslid aan moet voldoen en een veroordeling wordt niet genoemd. Wel mag iemand niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Om dat voor elkaar te krijgen moet je het alleen wel heel erg bont maken. Om maar iemand te noemen: de rechter weigerde zelfs het kiesrecht van Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) af te nemen.

In het hele land zijn dan ook meerdere voorbeelden te vinden van raadsleden die niet van onbesproken gedrag zijn. Denk aan Jos van Rey uit Roermond en Paul de Jong uit Breda. Maar ook dichter bij huis: Arnoud van Doorn zelf werd in 2014 veroordeeld voor diverse delicten waaronder het verkopen van drugs aan minderjarigen en hij zit nog steeds in de gemeenteraad.



Aan de kiezer om te oordelen

Volgens politicoloog Peter Castenmiller is het uiteindelijk aan de kiezer om te beoordelen of iemand geschikt is om plaats te nemen in de gemeenteraad. Niet iedereen houdt zich daarmee bezig. 'Mensen stemmen meestal op een partij'', aldus Castenmiller. 'Maar soms zie je dat mensen op een specifiek persoon stemmen, zoals je zag bij Jos van Rey. Die is ondanks zijn veroordeling populair bij zijn achterban.'

'De verantwoordelijkheid over welke kandidaten zij naar voren schuiven, ligt bij de politieke partijen zelf', vertelt een woordvoerder van de Kiesraad. Daarom vragen veel partijen tegenwoordig een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van hun kandidaten. Maar daarvoor wordt alleen gekeken of je iets hebt gedaan dat betrekking heeft op de gewenste functie. Goed opletten dus. 'Een politieke partij moet natuurlijk serieus screenen welke personen zij kandidaat laten worden.'



Fractievertegenwoordiger

In het geval van Khoulani speelt ook nog mee dat hij geen raadslid is maar fractievertegenwoordiger, ook wel burgerraadslid genoemd. Dat is iemand die niet in de raad zit maar wel vergelijkbare werkzaamheden uitvoert. Vooral voor kleine partijen is een fractievertegenwoordiger cruciaal om de raadsleden te ontlasten.

De fractievertegenwoordigers hebben echter niet dezelfde status als de raadsleden. Volgens Castenmiller gelden voor hen dezelfde regels als voor 'gewone' burgers. Of een fractievertegenwoordiger met een strafblad kan aanblijven, is dan ook volledig aan de partij zelf.

