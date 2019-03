Deel dit artikel:













Test hier jouw kennis over de komende verkiezingen Foto: Omroep West

REGIO - Over een week kunnen we voor maar liefst twee verkiezingen naar de stembus. Natuurlijk is het belangrijk om beslagen ten ijs te komen als je dat rode potlood in de hand neemt. Ben jij een expert, een nieuwsfanaat of een politieke nitwit? Test het met deze 15 vragen en leer tegelijk alles over de werking van de provincie en de waterschappen. Zo maak je pas echt indruk op de verjaardag of bij de koffieautomaat.