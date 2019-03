Deel dit artikel:













Knop om: Ziggo kijkers krijgen ruis, als ze nog analoog willen kijken Alleen nog maar digitaal naar Ziggo kijken. | Foto: Ziggo

DEN HAAG - Analoog televisie kijken met een Ziggo-abonnement is er vanaf dinsdag niet meer bij in Den Haag en omstreken. Er kan alleen nog digitaal gekeken worden. Meer dan 200.000 aansluitingen zijn omgeschakeld. 'We verwachten weinig problemen.'

Voor de zekerheid heeft Ziggo extra mensen ingezet om de helpdesk te bedienen. Maar de kabelprovider verwacht niet veel extra telefoontjes omdat de omschakeling al op tijd is aangekondigd. 'Klanten zijn voortijdig geïnformeerd via brief en e-mail', legt Ziggo-woordvoerder Hans den Heijer uit. 'En als laatste vangnet kwam de afgelopen twee weken steeds een melding in beeld dat het analoge signaal uitgeschakeld zou worden met een verwijzing naar de site van Ziggo voor meer uitleg. En de meeste mensen kijken natuurlijk al digitaal.'

Volledig digitaal Naar schatting heeft 95 procent van de mensen geen last van de omschakeling omdat ze al digitale tv-kijken. De meeste moderne televisies kunnen digitale televisie ontvangen via de coaxkabel, voor andere toestellen moet een apart ontvangstkastje worden aangeschaft. Regio Haaglanden, waaronder Den Haag, Zoetermeer en Delft, zijn dinsdag omgezet. 'Vorig jaar maart zijn wij bij Ziggo begonnen met het omschakelen van gebieden. Eerst was Capelle aan den IJssel en omgeving aan de beurt. Toen volgden Flevoland, regio Rotterdam en regio Amsterdam. Nu kijken in totaal meer dan een miljoen mensen volledig digitaal.'

Heb ik digitale televisie? Om te checken of je digitale televisie hebt, moet je naar kanaal 14 gaan op je televisie. Als je daar Ziggo Sport ziet, kijk je digitaal. Op de site van Ziggo vind je hoe je je televisie kunt omzetten van analoog naar digitaal. LEES OOK: Ziggo vanaf dinsdag niet meer analoog te kijken in regio Den Haag