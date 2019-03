Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Smiley' voorkomt slapeloze nachten door gierende trams De 'smileysnelheidsmeter' op de Laan van Meerdervoort | Foto: Omroep West Sommige buurtbewoners stoorden zich al jaren aan de herrie van de trams. De trams rijden tegenwoordig een stuk zachter door de Laan van Meerdervoort.

DEN HAAG - Bewoners van de Laan van Meerdervoort in Den Haag kunnen eindelijk weer rustig slapen en hun oordopjes in de kast houden. Lagen ze eerder - letterlijk - nog wakker van piepende trams, nu is dat opgelost. En dat allemaal dankzij een zogenoemde 'smileysnelheidsmeter' die de HTM in november vorig jaar op de laan plaatste. In totaal staan er inmiddels zes van zulke borden verspreid over de stad.

Als een tram op deze plaatsen te hard rijdt, verschijnt op het matrixbord een rood, sip gezichtje. Wanneer de trambestuurder zich aan de snelheid van tien kilometer per uur houdt, zie je een lachende groene versie. Bewoners van de Laan van Meerdervoort klaagden vele jaren over de problemen die langsrijdende trams daar veroorzaakten. Ze vertelden over slapeloze nachten en wezen op scheuren in muren van hun huis. Volgens hen was tram 3 - de RandstadRail - de boosdoener. Die zou lawaai en trillingen veroorzaken tijdens het voorbijrijden.

'Dit maakt een enorm verschil' De HTM probeerde de overlast eerder al te beperken door het spoor goed te onderhouden en de trams daar langzamer te laten rijden dan de 50 kilometer per uur die gebruikelijk is. Uiteindelijk werd het matrixbord met de smiley's geplaatst. Dat ging niet meteen vlekkeloos. 'Op de Laan van Meerdervoort was na het plaatsen van de borden in eerste instantie verwarring bij de automobilisten', vertelt een woordvoerder van de HTM. 'Die dachten dat de borden op hen van toepassing waren. Daarom hebben wij er de tekst onder geplaatst dat de aanduiding alleen voor de tram geldt.'

Serieuze verbetering Sinds de 'smileysnelheidsmeter' er staat, is de situatie op de Laan van Meerdervoort serieus verbeterd, vertelt een aantal buurtbewoners. 'We slapen echt beter, dit maakt een enorm verschil.' Ook de HTM is tevreden. 'Wij hebben de indruk dat dit werkt, al is dit niet met precieze cijfers uit te drukken. Het is ook niet dé oplossing bij geluidsoverlast, maar één van de maatregelen die we gebruiken om de ervaren geluidsoverlast van omwonenden zoveel mogelijk te beperken.'