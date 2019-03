Zuid-Hollands landschap krijgt slechtste beoordeling

DEN HAAG - Natuurliefhebbers die in Zuid-Holland wonen geven het landschap in hun omgeving de slechtste beoordeling. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête. De deelnemers, veelal met een hart voor de natuur, spreken zich hierin uit over hun eigen woonomgeving. 'Ze maken zich vooral zorgen over het verdwijnen van de belangrijke groene gebieden', zegt Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten, boswachter Nieuwkoopse Plassen en Midden-Delfland.

De Nationale Landschap Enquête werd vorig jaar gehouden door Natuurmonumenten, in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Deelnemers werd gevraagd om het landelijke gebied in hun woonomgeving te beoordelen. Nu blijkt dat de provincie Zuid-Holland van haar inwoners het laagste cijfer krijgt. Gebieden rond Rotterdam en de zuidrand van Den Haag krijgen gemiddeld zelfs een onvoldoende.

Ook maken veel deelnemers zich zorgen over de toekomst van de natuur in hun omgeving. Zuid-Holland scoort hierbij opnieuw het slechtst. Een ruime meerderheid van de Zuid-Hollandse deelnemers maakt zich 'veel tot grote zorgen'. De meeste zorgen zijn er over het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels.



Natuurliefhebbers

Met ruim 45.000 deelnemers is het de grootste enquête over onze leefomgeving die tot nu toe gehouden is. Het gaat wel vooral om mensen met een een warm hart voor natuur en landschap. Ze hebben immers de moeite genomen deze enquête in te vullen. Bijna de helft van de deelnemers heeft dan ook een lidmaatschap bij Natuurmonumenten. 'Toch zien wij dit als een teken dat de zorgen over Zuid-Holland veel breder gedragen worden dan alleen door onze leden', aldus boswachter Juriaan van Leeuwen.

Landelijk gezien beoordelen de deelnemers hun leefomgeving gemiddeld met een 7,5. Desondanks maakt de helft van hen zich zorgen over de toekomst van de natuur in hun woonomgeving. De provincie Drenthe kreeg het hoogste cijfer van haar inwoners: gemiddeld een 8,1. In Flevoland maakten mensen zich het minste zorgen over de toekomst van de natuur.



Geen Veluwe

In drukbewoonde gebieden, zoals de westelijke Randstad, lijkt het niet meer dan logisch dat het aanbod van natuur magertjes is. 'Het is in Zuid-Holland inderdaad niet zoals op de Veluwe, maar we hebben een aantal belangrijke natuurgebieden', benadrukt boswachter van Leeuwen. 'Deze gebieden, bijvoorbeeld Midden-Delfland, zijn ook belangrijk voor recreatie. Mensen zien deze stukken natuur achteruit gaan. Het is belangrijk dat wij als boswachters blijven hameren op het behoud ervan.'

LEES OOK: Lepelaars met lentekriebels in Nieuwkoopse Plassen