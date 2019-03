Zorgen over extremistische moslimschool: 'Dit kan ook in Den Haag gebeuren'

DEN HAAG - De vier grote steden, waaronder Den Haag, maken zich zorgen over oprukkend extremisme op islamitische scholen. Naar aanleiding van de recente waarschuwing van veiligheidsdiensten over het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, hebben de gemeenten hun zorgen op papier gezet en aan de Tweede Kamer gestuurd. Het bestuur van de omstreden school heeft een plan ingediend voor een vestiging in Den Haag, net als Stichting De Ozonlaag, die afgelopen zomer te horen kreeg geen islamitisch-hindoëistische school te mogen vestigen.

'Tussen het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum en het schoolbestuur van Stichting De Ozonlaag bestaan opvallende feitelijke gelijkenissen, waaronder hetzelfde bezoek- en correspondentieadres in Den Haag en dezelfde persoon als handelend bestuurder', staat er te lezen in de brief.

Het Cornelius Haga Lyceum kwam vorige week negatief in het nieuws, toen de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV in een rapport schreven dat op de school 'een parallelle samenleving wordt bevorderd'. Ook zou er 'in strijd met de antiradicaliseringsstrategie van de overheid worden gehandeld'. Premier Rutte riep ouders zelfs op hun kinderen niet naar deze school te sturen. Het Haga zou volgend jaar ook in Den Haag een vestiging willen openen.



'Permanent alert zijn om vrijheid te beschermen'

Het Haagse college van burgemeester en wethouders schrijft in de brief zich niet te willen mengen in discussies over religie en levensbeschouwing. Maar de gemeente zet zich wel in om 'binnen de geldende wet- en regelgeving de verspreiding van antidemocratisch en anti-integratief gedachtegoed tegen te gaan'.

Volgens het college moet Den Haag 'permanent alert zijn'. Want, zo staat er te lezen: 'Wat op deze school in Amsterdam gebeurt, kan in de toekomst elders in Nederland ook aan de orde zijn. Wij moeten als stad - college, gemeenteraad, politie, betrokken partners en inwoners - gezamenlijk optrekken om te zorgen dat de inspanningen die gedaan worden om de vrijheden te beschermen niet teniet gedaan worden.' Bij de school in Amsterdam was dinsdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar op de brief van de vier grote steden.



Haags raadslid zat in bestuur

Eerder zat het Haagse gemeenteraadslid Abdoe Khoulani in het bestuur van de omstreden school in Amsterdam. Er ontstond ophef over een steunbetuiging van hem aan het adres van de islamitische extremistische strijdgroep IS. Later nam hij die terug.

In september 2017 besloot de Raad van State dat Den Haag geen islamitische middelbare school krijgt. Eerder was toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker ook kritisch over de mogelijke komst van zo'n school naar de hofstad.



