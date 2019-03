Eigenaar Soeboer 'wacht op de deurwaarder', leed voor papegaaien dreigt

DEN HAAG - Het lukt de eigenaar van het bekende Haagse restaurant Soeboer niet om met de gemeente in gesprek te gaan. 'Het is nu wachten tot de deurwaarder komt', verzucht hij dinsdagmiddag tegenover Omroep West. Twee weken geleden verloor eigenaar Ragner Flink een kort geding tegen de gemeente. De rechter bevestigde toen dat het Indonesische restaurant aan de Assumburgweg ontruimd mag worden.

De gemeente liet eerder al weten de vestiging van Soeboer, vlakbij station Moerwijk, gauw weg te willen hebben. Eigenaar Flink bleef echter hoopvol dat de gemeente alsnog met hem in gesprek zou gaan. 'Ze willen alleen nog maar met mij praten over de manier waarop we hier weggaan, verder niet.'

De zaak draaide om een aantal illegale bouwwerken. Soeboer wilde die wel weghalen, maar de gemeente bleef onvermurwbaar en kreeg dus uiteindelijk gelijk van de rechter. Die bepaalde dat de twee partijen met elkaar in gesprek moesten gaan, maar dat lukte niet en dus volgde er een uitspraak. 'Misschien krijgen we straks in hoger beroep wel gelijk, dat ontbinding van het huurcontract een te zware maatregel was, maar dan is het al te laat', aldus Flink.



'Toekomst op het spel'

Volgens hem is het voorlopig wachten tot de deurwaarder komt. 'Tja, we gaan in de tussentijd de boel maar te koop zetten. Want we kunnen juridisch geen kant meer op. Ik kan wel roepen dat ik niet wegga, maar dan komt toch de deurwaarder en dan sta je met lege handen op straat.'

Volgens de eigenaar van Soeboer staat de toekomst van zijn bedrijf - met meerdere vestigingen en zo'n dertig medewerkers - nog steeds op het spel. 'We hebben 350.000 euro in het pand aan de Assumburgweg geïnvesteerd, dat heeft zich natuurlijk niet terugbetaald. De andere winkels dragen die lasten. Er hoeft nu maar iets te gebeuren en er ontstaat een glijdende schaal, dan redden we het niet meer.'



Papegaaien

Naast de horecaondernemer en zijn personeel lijken ook onschuldige dieren het slachtoffer te worden van de kwestie. Voor een deel draaide de rechtszaak namelijk om een grote volière, waar een flinke groep papegaaien in is gehuisvest. 'Die dieren zijn al 25 jaar bij elkaar, die kun je niet zomaar uit elkaar halen. Deze week is er eentje doodgegaan - de oudste - en dan zie je dat die hele groep van slag is.'

Soeboer-eigenaar Flink maakt zich grote zorgen om het welzijn van de gevederde dieren. 'Ze kunnen niet zomaar bij iemand in de woonkamer worden gehuisvest. In het ergste geval moeten we ze in een opvang achterlaten en dan weet je maar nooit wat er met ze gaat gebeuren. Straks verkoopt iemand ze, en waar komen ze dan terecht?'



Belofte aan vorige eigenaar papegaaien

Het steekt vooral flink omdat hij de vorige eigenaar van het restaurant - toen nog een pannenkoekenhuis - de belofte heeft gedaan om zorgvuldig met de papegaaien om te gaan. 'Ja, dat heb ik zo afgesproken. Ik vind het echt heel erg als het zo moet gaan', klinkt het. 'Het zijn tropische vogels, maar ze leven nu al zo lang buiten en met elkaar...' De dieren hebben een spanwijdte van 80 centimeter. Geen kleine jongens dus, die je zomaar ergens kwijt kunt.

Ondertussen komt vanuit de politiek wellicht de laatste strohalm. Raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) stelde eerder raadsvragen en zit bovenop deze zaak. Maar de raadsvragen zijn niet nog niet beantwoord. 'Daar moet ik nu op wachten. Ik hoop dat ze binnen de normale termijn worden beantwoord.'





Tijdstip ontruiming Soeboer onduidelijk

'Dit is een echt Haags begrip, een icoon. Sowieso is Den Haag de bakermat van Indonesische restaurants in Nederland, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan', zei Sluijs eerder. Of de gemeente de beantwoording van zijn raadsvragen afwacht voordat ze gaan ontruimen, is niet duidelijk. Een gemeentewoordvoerder laat Omroep West weten dat er momenteel geen ontwikkelingen te melden zijn.

Voorlopig blijft het dus afwachten wanneer de ontruiming begint. Soeboer begon ooit als klein eethuis in de Haagse Koningstraat. In de jaren '60 van de vorige eeuw verhuisde het restaurant naar de Brouwersgracht. Inmiddels kent het imperium vier vestigingen en eind vorig jaar werd ook nog eens de beroemde Toko Toet aan de Beeklaan overgenomen. Het bedrijf vierde onlangs nog het 60 jarig jubileum.

