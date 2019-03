Initiatiefnemers islamitische basisschool Westland geven niet op

DEN HAAG - Islamitische scholenstichting Yunus Emre uit Den Haag stapte dinsdag opnieuw naar de Raad van State voor een zaak tegen minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Slob weigert goedkeuring te geven voor een islamitische basisschool in Westland omdat daar in de gemeente geen behoefte aan zou zijn. In februari vorig jaar verklaarde de Raad van State het beroep van Yunus Emre gegrond en moest Slob een nieuw besluit nemen. De minister heeft opnieuw toestemming geweigerd.

Volgens Yunus Emre is er grote behoefte aan een islamitische basisschool in Westland. 'Kijk maar naar de met Westland vergelijkbare gemeente Maastricht, waar zo’n school al jaren goed functioneert', aldus de stichting.



Westland niet te vergelijken met Maastricht

Minister Slob vindt dat Westland niet vergeleken kan worden met Maastricht. De Limburgse hoofdstad heeft volgens hem een regiofunctie die Westland niet heeft. Van de 359 leerlingen op de Maastrichtse moslimschool komen er 219 uit de stad zelf. De rest komt van buiten, aldus de minister.

Omdat in Westland minder moslimkinderen wonen dan in Maastricht zal in Westland de stichtingsnorm voor een islamitische basisschool niet gehaald worden, zeggen woordvoerders van het ministerie. Yunus Emre stelt dat de Westlandse gemeenteraad een islamitische basisschool haalbaar vindt. Die keuze moet de minister respecteren, vindt de scholenstichting.

