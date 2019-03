Deel dit artikel:













Agenten Den Haag vervolgd voor meineed en mishandeling Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Drie agenten van de Haagse politie worden ervan verdacht valse verklaringen opgeschreven te hebben over de arrestatie van een man in een bar in de Haagse wijk Transvaal. Het Openbaar Ministerie beschuldigt ze van meineed. Twee van de aangeklaagde agenten moeten zich ook bij de rechter verantwoorden voor de mishandeling van deze arrestant.

Op 21 januari vorig jaar ging de politie af op de melding van een vuurwapen in een bar aan het Paul Krugerplein in Den Haag. Een politiehond werd ingezet tegen een bezoeker van de horecagelegenheid. Naderhand schreven agenten in het proces-verbaal dat ze de man het bevel hadden gegeven om zijn handen te laten zien. Dat zou hij niet gedaan hebben. Hij zou ze gestoken hebben in een tasje. Daardoor zou bij de agenten het vermoeden zijn ontstaan dat hij een vuurwapen had.

'Klopt niet' Volgens het Openbaar Ministerie (OM) klopt die passage uit het proces-verbaal niet. Het OM tilt zwaar aan de onjuiste beweringen van de agenten. Verklaringen van agenten moeten altijd betrouwbaar zijn, zei de officier van justitie dinsdag bij de Haagse rechtbank. 'Ze weten dat die honderd procent juist moet zijn.'

Bevel politiehond loslaten De rechtbank hield dinsdag een eerste zitting over de meineedzaak tegen de drie agenten. Een agent wordt ook vervolgd omdat hij het beval gaf de politiehond op de man in de bar los te laten, waardoor de arrestant verwondingen opliep. Later zou een andere agent op de binnenplaats van politiebureau Heemstraat ook nog een voet geplaatst hebben op een plek waar de politiehond gebeten zou hebben. Daarmee heeft hij zich ook schuldig gemaakt aan mishandeling, meent het OM.

'Nog steeds fout' 'Politieagenten zijn ook maar mensen', zei de advocate van een van de agenten dinsdag bij de Haagse rechtbank. Haar client zou zonder opzet onjuiste beweringen in het proces-verbaal opgetikt hebben. Hij zou er onbewust informatie bijgehaald hebben die hij naderhand van collega’s had gehoord, tijdens een zogenaamde debriefing. Volgens de officier van justitie is de agent dan nog steeds in de fout gegaan. Hij had puur op zijn eigen waarnemingen af moeten gaan, zei de aanklaagster.

Meer getuigen De zaak wordt mogelijk in september inhoudelijk behandeld. De rechtbank laat eerst nog twee andere agenten als getuigen verhoren.