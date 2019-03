Politie kamt sloot uit op zoek naar moordwapen Karel Pronk

DEN HAAG - De politie heeft dinsdag gezocht naar het wapen dat gebruikt is bij de moord op Karel Pronk. Een speciaal team van de politie doorzocht een sloot op de Hendrik de Keyserweg. Uiteindelijk werd er geen wapen gevonden.

De Delftse crimineel Karel Pronk werd op 7 augustus doodgeschoten op de stoep van een koffiehuis in het Kalverbos in Delft. De politie vermoedt dat Errol Janssen (52), ook wel bekend als Mick van der Laan, de schutter is.

Na de moord reed de verdachte op zijn motor naar huis, maakte een wandeling met zijn hond en sloeg daarna op de vlucht. Sinds die tijd ontbreekt ieder spoor van hem.



Informatie over vluchtroute

In opsporingsprogramma Team West maakte de politie dinsdag bekend dat ze nieuwe informatie heeft over de vluchtroute van de verdachte. Zo vertrok hij in een Volkswagen Polo.

De avond van de moord werd die rond middernacht gezien in Harlingen, bij een clubhuis van de Hells Angels. Even later werd de auto gezien op een carpoolplaats in Franeker. Justitie heeft een beloning van tienduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip in deze zaak.

