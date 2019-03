Harde wind drijft Thalys weer even door Den Haag

DEN HAAG - De heftige weersomstandigheden zorgen ervoor dat er af en toe een Thalys door Den Haag stormt. Door de harde wind in de regio kiest ProRail ervoor om sommige ritten van de Franse hogesnelheidstrein niet over de hsl-brug te laten rijden, maar door de Hofstad om te leiden. Sinds de opening van de hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam tien jaar geleden, is Den Haag de directe verbinding met Parijs kwijt.

Het besluit om de Franse hogesnelheidstrein soms via Den Haag om te leiden, heeft te maken met de veiligheid. 'Bij windstoten van meer dan 140 kilometer per uur kiezen we ervoor om af te wijken van de hsl-brug, en die zijn in de afgelopen week gemeten', aldus een woordvoerder van ProRail. 'Met zulke windstoten is het nog niet veilig genoeg om over dat traject heen te rijden, en dan moet je je verantwoordelijkheid nemen.'

De Thalys gaat niet permanent terugkomen Arnold van der Heijden – voorzitter van reizigersvereniging Rover

De woordvoerder verwacht dat extra windschermen in 2020 ervoor zullen zorgen dat deze omleidingen stevig beperkt worden. Voor Hagenaars die hopen dat de harde wind deze week misschien extra directe ritten naar Parijs tot gevolg heeft, heeft hij slecht nieuws. 'De Thalys-treinen rijden in een strikt vastgelegd schema, die kunnen niet zomaar een extra stop maken op een tussengelegen station', zo klinkt het.



'Jackpot lijkt me onhaalbaar'

Reizigersvereniging Rover verwacht dat dit wel eens de laatste keer kan zijn dat Den Haag de Thalys te zien krijgt. 'Die gaat niet permanent terugkomen', zo stelt voorzitter Arnold van der Heijden met zekerheid. 'Wij staan voor betere verbindingen tussen Den Haag en het buitenland, maar deze jackpot lijkt me onhaalbaar. Een extra stop op Hollands Spoor zorgt gewoon voor veel extra reistijd vanuit Amsterdam. Voor Den Haag mikken we nu op betere aansluitingen op internationale treinen in Rotterdam. Dat is nu nog niet optimaal geregeld.'

LEES OOK: Den Haag boos over nieuw plan hogesnelheidstrein