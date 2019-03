Doodsoorzaak man Haagse Weimarstraat nog onduidelijk

DEN HAAG - De politie kan nog niet zeggen waaraan de man is overleden, die donderdag dood werd gevonden in een woning aan de Haagse Weimarstraat. Een woordvoerder bevestigt wel dat het gaat om een 38-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. In het pand werd koolmonoxide ontdekt, toen agenten een kijkje gingen nemen.

'Het onderzoek loopt nog. Op dit moment is de doodsoorzaak daarom nog niet met zekerheid vast te stellen', zegt een politiewoordvoerder. Dat is opvallend, want toen agenten een melding kregen over een dode in een huis aan de Weimarstraat, werden ze na binnenkomst vrijwel meteen onwel. In het pand ging een koolmonoxidemelder af. De brandweer sprak over een koolmonoxidevergiftiging.

Twaalf mensen, onder wie vier agenten, moesten naar het ziekenhuis. De brandweer onderzoekt waar het gas vandaan kwam. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de 38-jarige man. Volgens zijn familie heette het slachtoffer Radoslaw en woonde hij al drie jaar in het achterhuis van een kapperszaak aan de Weimarstraat, vlakbij het Regentesseplein.



Gevonden op bed

De eigenaar van de kapsalon bevestigt dat hij Radek - de afkorting van Radoslaw - aan een slaapplaats hielp. ‘Ik kende hem sinds een jaar of anderhalf. Ik heb hem ook een paar keer geknipt,' aldus kapper Reis Kosedag. 'Hij was dakloos en had een huis nodig. Ik vond hem zielig dus ik liet hem af en toe binnen slapen. Het achterhuis was verder leeg en hij betaalde alleen als hij geld had. Soms had hij werk.'

Kosedag had Radek al twee weken niet meer gezien. Ook zijn familie had al een tijdje niets meer van de man gehoord. Toen twee vrienden hem kwamen ophalen om te gaan werken, werd de deur niet opengedaan. ‘Ik heb een sleutel van het achterhuis. We hebben samen de deur opengemaakt. Ik deed hem ook bijna meteen weer dicht, vanwege de lucht. Radek lag dood op bed. Ik heb meteen de politie gebeld.’

LEES OOK: Waarom is koolmonoxide zo'n sluipmoordenaar?