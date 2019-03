Vier straatroven Leiden en Oegstgeest mogelijk het werk van dezelfde daders

LEIDEN - Vier vrouwen uit Leiden en Oegstgeest zijn het slachtoffer geworden van straatrovers, die hun tassen hebben gestolen. Op basis van de werkwijze en de bewakingsbeelden houdt de politie er rekening mee dat het alle keren om dezelfde daders gaat. Eén verdachte is al aangehouden, de tweede wordt nog gezocht.

De eerste beroving is op zaterdag 8 december om 21.20 uur in de fietstunnel onder de Plesmanlaan in Leiden. Twee vriendinnen van 66 jaar zijn die dag in een café in het centrum geweest. Ze doen nog even boodschappen vlakbij het centraal station en fietsen daarna naar huis. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen achter de vrouwen fietsen en ze op een rustig tempo volgen.

Op het moment dat de vrouwen de fietstunnel in rijden, komen de mannen langs hen fietsen. In het voorbijgaan grissen ze ieder een handtas uit de fietsmand en rijden snel verder. De slachtoffers zijn compleet overdonderd, omdat ze de beroving niet aan zagen komen.



Contactloos betaald

Beide vrouwen zijn hun tas kwijt. Daar zaten persoonlijke spullen in waar de daders niet zoveel aan hebben, maar ook een mobiele telefoon en een portemonnee met pinpassen. Met één van die passen is om 22.00 uur, zo’n 40 minuten na de beroving, contactloos betaald in café De Baron in Leiden.

Op de beelden uit het café zijn dezelfde mannen te zien als die achter de vrouwen aanfietsten bij het station. De man die nog wordt gezocht spreekt de barman aan en houdt een pinpas tegen het pinapparaat aan. Hij doet een contactloze betaling en krijgt daarna twee biljetten. Vervolgens vertrekken de mannen.



Nog twee berovingen

Twee dagen later zijn in Oegstgeest twee vrouwen beroofd. Op maandag 10 december om 17.45 uur komt een 82-jarige vrouw aan bij haar flat aan de Narcissenlaan. Op het moment dat ze met haar rollator naar binnen is gelopen, komen er twee mannen naar binnen rennen.

Eén van hen trekt het netje van de rollator weg. Daarin zitten haar boodschappen een katoenen tas met haar portemonnee en telefoon. De vrouw begint te schreeuwen, maar het helpt niet: de mannen rennen met haar spullen weg.



Boodschappentrolley

Diezelfde maandagavond om 18.00 uur loopt een 61-jarige mevrouw over de Aert van Neslaan in Oegstgeest. Ze heeft net boodschappen gedaan en trekt daarom haar boodschappentrolley achter zich aan. Plotseling wordt die uit haar handen getrokken door een man die voorbij fietst.

Op datzelfde moment komt er nog een tweede man langs. Die blijkt er bij te horen, want ze fietsen samen heel hard weg. Ook deze mevrouw is in een mum van tijd haar boodschappen haar portemonnee die in de trolley zat kwijt.



Overeenkomsten

De werkwijze bij de berovingen komt overeen en ook aan de hand van de bewakingsbeelden denkt de politie dat het alle keren om dezelfde mannen gaat. De man die nog wordt gezocht draagt een donkere muts, een donkere jas met capuchon, een blauwe spijkerbroek met vale plekken en donkere schoenen.

Hij had begin december een kort baardje op de kaaklijn en droeg tijdens de beroving aan de Narcissenlaan in Oegstgeest vermoedelijk een bivakmuts. Mogelijk herkent iemand hem in combinatie met de man die al is aangehouden en onherkenbaar is gemaakt.



Herkent u de verdachte?

