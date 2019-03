Brandstichting in auto tijdens oud en nieuw gefilmd

DEN HAAG - Het jaar 2019 is slecht begonnen voor een bewoner van de Bussumsestraat in Den Haag: tijdens oud en nieuw is zijn auto in brand gestoken. Een bewakingscamera heeft twee verdachten gefilmd, die samenwerken om de auto in vlammen op te laten gaan.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De auto staat tijdens de jaarwisseling geparkeerd in de Bussumsestraat, net na de kruising met de Weesperstraat. Een bewakingscamera registreert hoe een persoon op de auto af komt en een ruit kapot slaat. Opvallend is dat de persoon een wit laken over zich heen heeft. Even later is de verdachte terug en slaat opnieuw een raam kapot.

Vervolgens komt de tweede verdachte in beeld. Diegene gooit eerst een vloeistof in de auto en verdwijnt dan weer. Vlak daarna is de persoon terug. Hij of zij maakt een vlammetje, maar omdat er mensen langslopen, moet de brandstichting nog even worden uitgesteld. Als de kust veilig is, steekt de verdachte de auto aan. Er is meteen een enorme steekvlam te zien en al snel staat de hele wagen in brand.



Veel schade

Hoewel de eigenaar van de auto de brand heel snel ontdekt, is zijn auto zwaar beschadigd. Ook andere voertuigen hebben brandschade opgelopen. De politie zoekt meer informatie over het motief voor de brandstichting en hoopt dat iemand een vermoeden heeft wie er op de beelden te zien zijn.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem