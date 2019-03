Auto Errol Janssen na moord op Karel Pronk in Friesland gevonden

Janssen is in een soortgelijke VW Polo vertrokken | Beeld: Politie

DEN HAAG - De Volkswagen Polo waarmee Errol Janssen na de moord op Karel Pronk in Delft is vertrokken, is daarna teruggevonden in Friesland. Dat heeft de politie bekend gemaakt. Janssen, die ook wel bekend staat onder de naam Mick van der Laan, wordt verdacht van de moord en is nog altijd spoorloos.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De 60-jarige Karel Pronk werd op dinsdag 7 augustus vorig jaar neergeschoten nadat hij een bezoek had gebracht aan koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft. Hij liep op dat moment naar zijn geparkeerde motor. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar Pronk overleed even later aan zijn verwondingen.

Getuigen vertelden de politie dat de schutter Errol Janssen was. Hij was voor de moord ook in het koffiehuis en is daarna weggereden op een matzwarte Harley Davidson. Afgelopen najaar maakte de politie zijn identiteit bekend en werd hij op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.



Harlingen en Franeker

Janssen is na de moord op 7 augustus voor het laatst gezien in de Odulphusstraat in Delft. Hij liet op dat moment een hond uit. Volgens de politie is hij vertrokken in een Volkswagen Polo met het kenteken RG-TG-91. Die auto 's avonds om 23.50 uur gezien in Harlingen, bij het clubhuis van de Hells Angels aan de Marconistraat.

De wagen is even later achtergelaten op de carpoolplaats aan de Getswerderdyk in Franeker. De Volkswagen Polo is daar op woensdag 8 augustus om 1.00 uur gezien. Ondanks dat het lang geleden is, hoopt de politie dat mensen Errol Janssen daar hebben gezien. Mogelijk is hij overgestapt in een ander voertuig.



Zoekactie in het water

Dinsdagochtend heeft het Team Onderwaterzoekingen van de politie naar het moordwapen gezocht in een sloot langs de Hendrik de Keyserweg in Delft. Volgens getuigen zou Janssen tijdens het uitlaten van zijn hond dichtbij het riet langs dat water hebben gestaan. De zoekactie heeft niets opgeleverd.

De politie blijft op zoek naar informatie over de huidige verblijfplaats van Janssen. De eerder uitgeloofde beloning van 10.000 euro voor de tip die leidt tot zijn aanhouding staat nog open.



Heeft u informatie?

