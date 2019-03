DNA gevonden op verloren handschoen van woninginbreker Schoonhoven

SCHOONHOVEN - Een 25-jarige man uit Schoonhoven is flink gewond geraakt nadat hij met twee inbrekers in gevecht is geraakt. Hij betrapte het duo in de achtertuin van het huis van zijn vader aan de Ereprijs. Het slachtoffer liep gekneusde ribben en een afgescheurde milt op. De politie doet onderzoek naar een DNA-spoor op een handschoen die één van de daders is verloren.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 12 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De man wil op zaterdagavond 29 december rond 23.15 uur een fiets uit de schuur van zijn vader halen. Op het moment dat hij de achtertuin in komt, ziet hij meteen twee inbrekers bij het raam staan. Hij roept iets naar ze en op dat moment komt één van hen direct op hem af.

De inbreker wil de man slaan, maar die weet de klap te ontwijken en slaat de inbrekers tegen de grond. Vervolgens ontstaat er een worsteling. De tweede dader komt ook op het slachtoffer af en slaat hem met een voorwerp, mogelijk een koevoet. Dat gaat er zo hard aan toe, dat de 25-jarige man de andere inbreker los moet laten.



Vlucht door de wijk

De mannen zijn de tuin uit gevlucht en vervolgens naar de speeltuin gerend die tussen de Waterviolier en de Zonnedauw in ligt. Eén van de mannen is rechtdoor gegaan, door het poortje naar de Vrouwenmantel. De ander is schuin door de speeltuin overgestoken en via een ander poortje op de Vrouwenmantel gekomen.

Een getuige heeft gezien dat ze daar weer bij elkaar zijn gekomen. Ze zijn over de brug gerend en vanaf dat punt is niet bekend hoe ze verder zijn gevlucht. De politie houdt er rekening mee dat de mannen uit Schoonhoven of uit de buurt komen, want het leek alsof ze de weg in de wijk kenden.



Bijna fataal letsel

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gegaan. Daar bleek dat hij twee gekneusde ribben had en dat zijn milt was afgescheurd. Zijn situatie was dusdanig ernstig, dat hij niet veel later in het ziekenhuis had moeten komen. Het had fataal kunnen lopen.

De man heeft bijna 2 weken in het ziekenhuis gelegen. We zijn nu 2,5 maand verder en hij is nog steeds niet helemaal hersteld. Dat heeft nog tijd nodig. Ook het gevoel van veiligheid bij het huis van zijn vader is verdwenen. Hij komt er liever niet meer.



Signalementen inbrekers

De man die het slachtoffer als eerste aanviel is blank en tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is tussen de 1,90 en 1,95 meter lang en heeft een mager postuur. Hij was volledig in het donker gekleed en had een capuchon op. Het zou kunnen dat hij gewond is geraakt in zijn gezicht tijdens het gevecht met het slachtoffer. Mogelijk is het opgevallen dat hij na zaterdag 29 december ineens onverklaarbare verwondingen had.

De tweede man die het slachtoffer met het voorwerp heeft geslagen is ook blank en tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is een opvallend stuk kleiner dan de andere man: tussen de 1,65 en 1,70 meter. Ook hij was volledig in het donker gekleed en had een capuchon op.



Handschoen met DNA

Eén van de mannen is tijdens de worsteling met het slachtoffer een handschoen verloren. Op die handschoen is een DNA-spoor gevonden. De politie hoopt daar deze week de exacte uitslag van te krijgen.

De recherche komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de inbraak en de twee daders. Mogelijk zijn er die avond verdachte zaken opgevallen in de buurt van de Ereprijs, of heeft iemand de mannen gezien op het gedeelte van hun vlucht na de Vrouwenmantel in Schoonhoven.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem