Haagse Stadspartij over bouwplannen college: ‘Stad wordt voor voldongen feit gesteld’

DEN HAAG - Oppositiepartij de Haagse Stadspartij is verrast door de plannen voor Den Haag Hollands Spoor. De partij vindt dat de raad en de stad voor een voldongen feit worden gesteld door wethouder Boudewijn Revis (VVD). Collegepartij D66 noemt dat 'te kort door de bocht'. In het gebied rondom het station komen de komende jaren drieduizend nieuwe woningen, een deel in hoge woontorens.

Wethouder Revis heeft dinsdag de uitgewerkte plannen voor het gebied achter Hollands Spoor gepresenteerd. Het gebied heeft volgens de wethouder de ruimte om flink de hoogte in te gaan. Het gaat om een paar gebouwen van ongeveer 140 meter hoog, vergelijkbaar met het 42-verdiepingen tellende Strijkijzer. Ook is er plaats voor een toren van 180 meter hoog, zo'n zestig verdiepingen.

De uitwerking van de ontwikkeling is vastgelegd in een nota van uitgangspunten. 'De gemeente heeft hierin concrete uitgangspunten beschreven', zegt wethouder Revis. 'Dat betekent dat projectontwikkelaars die staan te trappelen om te beginnen, nu weten binnen welke kaders ze kunnen gaan bouwen. Zo kunnen we snel aan de slag om nieuwe woningen en kantoren bij te bouwen.'



Vertraging

Peter Bos van de Haagse Stadspartij erkent dat snelheid geboden is op de woningmarkt. 'Die woningen moeten er zeker komen want er is een groot tekort aan huizen in Den Haag', zegt Bos. 'Maar we moeten dat wel samen met de stad doen en dat gebeurt nu niet. De nota van uitgangspunten is een collegebesluit geweest en de raad en bewoners hebben hier niet over kunnen meepraten. Dat zal ervoor zorgen dat we later veel problemen gaan krijgen met bewoners die in verzet komen tegen de plannen. Dat levert vertraging op en komt er niets voor elkaar.'

Volgens collegepartij D66 zal het allemaal niet zo'n vaart lopen. 'Het is een beetje kort door de bocht van de Haagse Stadspartij', vindt Daniel Scheper. 'Volgende week hebben we een commissievergadering over de plannen en dan bespreken we hoe we de plannen vorm gaan geven. Er is nog wel degelijk ruimte om invloed uit te oefenen.'



Leefbaarheid

Voor D66 is het vooral belangrijk dat de omvangrijke woningbouw niet ten koste gaat van de leefbaarheid in het gebied. Scheper: 'Wij willen dat de omgeving mooi groen blijft en dat de voorzieningen in het gebied op peil blijven. Mensen moeten kunnen blijven sporten, winkelen, noem maar op. Al deze zaken moeten we niet vergeten als we zoveel nieuwe woningen gaan bouwen.'