'Babyboom' op kinderboerderij: al tien lammetjes geboren Lammetjes op de kinderboerderij in Alphen aan den Rijn. (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - We worden geteisterd door maartse buien en het is buiten zelfs stormachtig. Je zou het niet zeggen, maar het is toch echt bijna lente en dus is het druk in de kraamkamer van kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan den Rijn. Er zijn inmiddels al tien lammeren geboren.

Opvallend is dat ze wat groter zijn dan gebruikelijk. Dat heeft er volgens Nanouk Knape van de Alphense kinderboerderij mee te maken dat het eind vorig jaar flink heeft geregend en dat er dus meer gras was. Eén van de verzorgers voert een lammetje met een speenflesje. Drie zwangere ooien staan op het punt van bevallen. Tussen de bevalling van een geit en een schaap zit een groot verschil: geiten hoeven niet geholpen te worden, ooien hebben wél wat hulp nodig.

'Nog wat wankel op zijn poten' 'Soms ligt het lammetje dwars of zitten de poten niet goed', zegt Knape. Ze tilt een lammetje op. 'Kijk, dit is er één van een drieling. Die staat nog wat wankel op zijn poten. We voeren hem bij en je ziet dat het steeds beter gaat.' De geiten en lammeren bevallen allemaal in een aparte kraamkamer. Dat komt door allerlei regels rondom de Q-koorts. Maar zodra de ooien zijn bevallen, gaan ze naar een ruimte waar het publiek wel mag komen kijken. Iedereen mag dus op kraamvisite komen. LEES OOK:

