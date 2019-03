Waterschapspartij: 'We betalen te veel aan waterschap'

De AWP vindt dat er in de Haagse regio te veel waterschapsbelasting wordt betaald | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Algemene Waterschapspartij vindt dat er in de Haagse regio te veel waterschapsbelasting wordt betaald. De partij stelt voor om het tarief te bevriezen. Inkomsten die het hoogheemraadschap dan dreigt mis te lopen, moeten bijgelapt worden door bedrijven.

Hans Middendorp van de AWP: 'Huishoudens in Delfland betalen samen 88 euro van iedere 100 euro die binnenkomt aan watersysteemheffing'. Dat is de heffing die iedereen betaalt om ervoor te zorgen dat het water schoon blijft, er voldoende water is en om ons te beschermen tegen wateroverlast.

Bedrijven betalen volgens hem stukken minder. Dat komt volgens de partij door de manier waarop deze heffing wordt berekend. Huishoudens betalen een vast bedrag en daarbovenop nog een stuk dat afhankelijk is van de WOZ-waarde van de woning. Bedrijven betalen volgens hen alleen voor over de WOZ-waarde. De AWP vindt dit niet eerlijk.

Verkiezingstijd





Daarom wil Middendorp de tarieven voor particulieren bevriezen. De kostenstijging door de inflatie wordt dan doorberekend aan bedrijven. Nu is het heel toevallig verkiezingstijd en dat erkent de AWP ook: 'Het wordt in elk geval onze inzet voor de waterschapsverkiezingen en de periode daarna', aldus lijsttrekker Middendorp.

