Segbroek College opnieuw de beste schaatsschool van Nederland Het Segbroek College wint goud op het NK ScholenPloegAchtervolging | Foto: Jan Pieter Tensen

DEN HAAG - Een bijzondere dag voor het schaatsteam van het Haagse Segbroek College. De school won dinsdag opnieuw goud op het Nederlands kampioenschap ScholenPloegAchtervolging (NKSPA). Voor de vierde keer op rij mag het Segbroek zich de beste schaatschool van Nederland noemen. En daar is coördinator Jan Pieter Tensen best een beetje trots op: 'We zijn gewoon een gezellige Segbroek-schaatsfamilie.'

Op de Optisport Schaatsbaan in Breda kwamen schoolschaatsploegen uit het hele land bijeen om de strijd met elkaar aan te gaan voor het NK schoolschaatsen. Dat is met bijna tweeduizend deelnemers het grootste schaatstoernooi van Nederland. Voorafgaand aan het NK heeft het schaatsteam van het Segbroek College hard getraind, vier maanden lang. En dat allemaal onder begeleiding van Tensen. 'Je hebt veertig kids onder je hoede', vertelt hij. 'En die leren niet alleen goed schaatsen, maar krijgen ook zelfvertrouwen. Dat is prachtig om te zien.' [youtube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=YxUcHRETPJ0]