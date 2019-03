Paralympisch kampioen handbiken doet aanval op werelduurrecord: 'Moet kunnen'

Voorbereiding op de werelduurrecordpoging in Spanje | Foto: Twitter (@JetzePlat)

VROUWENAKKER - Meer dan 42,1 kilometer hoopt Jetze Plat (27) in één uur af te leggen op een handbike. Als dat lukt, mag de paralypisch kampioen uit Vrouwenakker zich woensdagmiddag officieel houder van het nieuwe werelduurrecord noemen. 'Ik hoop en denk dat het moet kunnen', laat hij weten aan Omroep West.

Het idee ontstond eind vorig jaar om een aanval te doen op het werelduurrecord van landgenoot Geert Schipper, dat staat op 42 kilometer en 165 meter. 'Het leek me al wat langer gaaf om een keer te doen', aldus Plat. 'Hiermee wil ik gehandicaptensport extra onder de aandacht brengen. En het is ook een heel mooie uitdaging voor mijzelf.'



Op de 250 meter lange wielerbaan van Sportpaleis Alkmaar begint woensdag om 16.00 uur zijn race tegen de klok. Hij gaat dus niet naar een land op hoogte zoals Mexico, waar Dion Beukeboom vorig jaar een poging deed om het werelduurrecord voor valide wielrenners te verbreken.

'Op de weg is er niemand sneller dan ik'

'Het zou op laagte ook moeten kunnen, hebben mijn team en ik berekend. En als ik het in Mexico zou doen, dan komen er niet veel mensen kijken. Ik handbike al heel wat jaren en op de weg is er niemand sneller dan ik. Wel is er een speciale handbike gebouwd voor deze werelduurrecordpoging, waar geen remmen en versnellingen op zitten.'

Plat - wiens beide benen onvolgroeid zijn - is niet alleen regerend paralympisch kampioen op de weg, maar ook meervoudig wereld- en Europees kampioen. 'Waar het werelduurrecord zou staan, mocht het lukken? Nou, de Paralympische Spelen en het WK zijn wel een stapje hoger. Maar dan komt dit er heel snel achteraan', besluit hij.

LEES OOK: Jac Orie beste coach van Nederland