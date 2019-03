Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Extra getuigenverhoor brandstichting beddenzaak Noordwijk De brandweer bestreed het vuur in de beddenzaak | Foto: Flashlight Fotografie

DEN HAAG - Er komt een extra getuigenverhoor in de zaak van de brandstichting in beddenzaak Business Class in het centrum van Noordwijk. Dat heeft de Haagse rechtbank dinsdag bepaald. De behandeling van de rechtszaak is tot nader order uitgesteld.

Op 30 april brak er brand uit in een technische ruimte van de zaak in de Hoofdstraat, in het centrum van de badplaats. Een restaurant in de straat moest worden ontruimd en ook bewoners van vier bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden de 52-jarige Marcel H., exploitant van de zaak en de 39-jarige klusjesman Marcel van den B. het vuur hebben aangestoken door matrassen aan te steken met spiritus. Een conflict met de huurbaas zou een mogelijk motief kunnen zijn, volgens de officier van justitie. Beide mannen ontkennen enige betrokkenheid bij de brand.

Rechtzaak Michael H. uitgesteld De rechtszaak tegen de mannen begon dinsdag bij de Haagse rechtbank, maar tot een inhoudelijke behandeling kwam het niet. De advocaat van Michael H. wilde dat een getuige nogmaals zou worden gehoord, omdat hij er de eerste keer niet bij mocht zijn. De afgelegde verklaring zou belastend zijn voor de verdachte. De rechtbank wees dat verzoek toe en de rechtszaak tegen Michael H. werd daarom uitgesteld. De raadsman van medeverdachte Marcel van den B. wilde dat de zaak tegen zijn cliënt toch zou worden voortgezet. De man uit Lisse wil er eindelijk vanaf en verder gaan met zijn leven. Maar de rechtbank oordeelde dat de zaken tegen beide mannen te zeer met elkaar verweven zijn om ze uit elkaar te halen. Het extra verhoor is in mei, daarna bepaalt de rechtbank een datum voor een nieuwe zitting. LEES OOK: Buurman na brand Noordwijk: 'Spannend of we wel open konden gaan'