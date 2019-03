Gemeente Den Haag wil grotere rol bij aanvraag nieuwe scholen

DEN HAAG - Den Haag wil eerder in beeld komen als mensen een school willen stichten. Dat zei Onderwijswethouder Saskia Bruines in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Bruines ondertekende een brief waarin de vier grote steden, waaronder Den Haag, hun zorgen uiten over het oprukkend extremisme op islamitische scholen.

De ondertekening van deze brief volgt op ophef over het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum. De Amsterdamse school, waar leerlingen onder salafistische invloed zouden staan, heeft een aanvraag hebben gedaan om een vestiging te openen in Den Haag. Onderwijsminister Arie Slob heeft dinsdag laten weten dat hij niet van plan is die aanvraag goed te keuren.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe wetgeving waardoor het eenvoudiger wordt om ongewenste scholen de weg te versperren. 'We hebben aan de Tweede Kamer gevraagd dat in die nieuwe wetgeving de rol van de gemeente vergroot wordt', aldus Bruines. 'Nu is het zo dat de minister een aanvraag voor de stichting van een nieuwe school moet goedkeuren. Hij moet daarvoor een bekostigingverklaring afgeven die ervoor zorgt dat de school subsidie krijgt vanuit het Rijk. Het vervolgens aan de gemeente de taak om voor huisvestiging te zorgen'.



Adviserende rol voor de gemeente

Als het aan Bruines ligt, krijgt de gemeente in de toekomst een meer adviserende rol: 'Wij weten vaak hoe de lokale situatie is. En dat betekent ook dat we goed toezicht kunnen en advies kunnen geven, bijvoorbeeld over de samenstelling van het bestuur'.

