Doneeractie voor Pool die overleed in Haagse Weimarstraat

DEN HAAG - Nabestaanden van de 38-jarige Poolse man die vorige week donderdag dood werd gevonden in een achterhuis aan de Haagse Weimarstraat, zijn een inzamelingsactie begonnen om de uitvaart van de man te betalen. Hij was niet verzekerd.

De Pool werd gevonden nadat de huisbaas en enkele bekenden geen contact met hem konden krijgen. Toen ze met agenten het huis binnengingen raakten zij onwel omdat er veel koolmonoxide hing.

Dat is volgens de advocaat van de nabestaanden ook de doodsoorzaak van Radoslaw, zoals de man voluit heette. De politie kan dit niet bevestigen.



Waardige uitvaart geven

Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. Door geld in te zamelen via de doneeractie hoopt de familie hem een waardige uitvaart te kunnen geven. De nicht van de man woont in Nederland. In Polen wonen zijn moeder en zijn dochter. Ze willen de man graag naar Polen overbrengen en hem daar begraven.

