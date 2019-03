West Wekker: Fonkelnieuwe fietsbrug is af en uitspraak moord op René en Reneetje

REGIO - Goedemorgen! Tijdens deze nationale boomfeestdag valt er ook iets te vieren in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, namelijk de opening van een fonkelnieuwe fietsbrug. Verder doet de rechter uitspraak in de zaak over de moord op de Zoetermeerse vader en zoon René en Reneetje van Doorn. Dit is de West Wekker!

Het is feest in Valkenburg en Oegstgeest, want fietsbrug De Navigator (officieel de 'Joop van der Reijdenbrug') wordt vanmiddag in gebruik genomen. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen geeft samen met de wethouders Rien Nagtegaal (Katwijk) en Jan Nieuwhuis (Oegstgeest) het startsein voor de ceremoniële opening. Naar verwachting kan de brug, die de nieuwbouwwijken 't Duyfrak en Oegstgeest aan de Rijn met elkaar moet verbinden, pas in april gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Tien maanden cel eiste het Openbaar Ministerie (OM) tegen de 29-jarige Hichaam P. uit Rotterdam. De rechtbank buigt zich vandaag over zijn eventuele straf voor het in brand steken van de vluchtauto die werd gebruikt bij de liquidatie van René (49) en Reneetje (23) van Doorn in Zoetermeer. Vader en zoon werden op 25 april 2017 doodgeschoten in hun auto op de Edisonstraat, toen ze gingen sporten.

Enkele buien, soms met hagel of onweer. Tussendoor ook wat zon en het wordt negen graden. Het is wederom onstuimig, vooral in de ochtend met een krachtige tot stormachtige wind. Aan zee komt het mogelijk even tot stormkracht en is er kans op zeer zware windstoten rond honderd kilometer per uur. In de middag is het iets rustiger.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Vandaag is het nationale boomfeestdag. In de hele regio worden er bomen geplant om vooral kinderen van 9 en 10 jaar meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen. Maar in Gouda willen ze zelfs nóg eerder beginnen: al bij de geboorte van een kind, door het planten van een geboorteboom. Harold Hooglander, initatiefnemer van de zogenoemde geboorteboomplantdag, vertelt er vanochtend over in het radioprogramma Muijs in de Morgen.

Het is nog precies honderd dagen tot de start van de eerste editie van Sail in de Scheveningense haven. Tientallen grote zeilschepen komen van 19 tot en met 23 juni volgend jaar naar de badplaats, omdat hier dan de finish is van de Liberty Tall Ships Regatta. Daarnaast kun je historische schepen bekijken én betreden. Wat de organisatie verder allemaal in petto heeft, wordt vanmiddag gepresenteerd. Dat hoor je op de radio in Studio Haagsche Bluf en in het TV West Nieuws.

Zeven van de tien universiteitsmedewerkers ervaren een 'hoge tot zeer hoge werkdruk'. Bijna driekwart van de medewerkers concludeert dat de hoeveelheid werk zelfs is toegenomen in de afgelopen twee jaar, 65 procent heeft weleens overwogen wegens alle drukte te veranderen van baan. Dat melden de vakbonden FNV en VAWO op basis van nieuw eigen onderzoek onder meer dan 1100 medewerkers.

In Water in Zicht gaan we op ontdekkingsreis naar water in een deel van Zuid-Holland. We hebben spontane ontmoetingen in de natuur en stad afgewisseld met verhalen van mensen die werken met water. In deze aflevering word je soms betoverd door de schoonheid van het water en soms geconfronteerd met de grote vragen over de toekomst van het water, hier in ons lage Delfland.

De jeugd gaat in debat over waar het water heen stroomt in de toekomst. Is er voldoende opvang? Is er voldoende bewustzijn, dat we laag wonen in een land dat in een veranderend klimaat terechtkomt? De nieuwe dijkgraaf van het waterschap Delfland kijkt vooruit en hamert op samenwerking. Samenwerking van alle belanghebbenden, die met ons water te maken hebben.

Ons water, natuurkrachten gaan ons allemaal aan. Het is ons probleem, maar wat is onze oplossing om in de toekomst op een goede manier om te gaan met de verschillende stromen van het water. We zoomen in op een aantal innovaties waarin het waterschap investeert. Een groene klimaatbestendige woonomgeving, de Groene Mient en de Waterstraat waar de toekomst getest wordt. Het water, het smeermiddel van ons leven, een spiegel van ons bestaan, wordt in de nabije toekomst steeds belangrijker.