Aanpak inbraakgolf topprioriteit in Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - 'De aanpak van woninginbraken in Midden-Delfland heeft topprioriteit.' Dat benadrukte burgemeester Arnoud Rodenburg dinsdagavond tijdens een commissievergadering. OGP-raadslid Ria Heutink, eveneens inwoner van Den Hoorn, had schriftelijke vragen gesteld over een inbraakgolf.

In 2018 werden 66 inbraken gepleegd in Den Hoorn en de eerste twee maanden van dit jaar staat de teller al op elf. Naar verluidt wordt geregeld dezelfde manier gebruikt om binnen te komen. 'De dieven komen op de fiets langs en breken vervolgens het keukenraam open', vertelde een verontruste bewoner tegen mediapartner WOS.

Vooral in de wijken die tegen Delft aan liggen, is het vaak raak. 'Er bestaat angst dat het beleid van Delft invloed zou hebben op Den Hoorn', aldus Heutink, die sprak over een mogelijk waterbedeffect. Volgens Rodenburg is daar geen sprake van. 'Inbrekers worden niet gehinderd door grenzen, die breken in waar dit het makkelijkst kan.'



Systeem dat inbraken voorspelt

Rodenburg zei verder veel aan preventie te doen. Volgens hem wordt er zelfs gewerkt met een nieuw systeem waarmee bijna voorspeld kan worden waar en wanneer er ingebroken wordt, schrijft de WOS. Maar soms is het zo dat buurtpreventieteams en agenten midden in de nacht ergens lopen en net als ze weg zijn, er alsnog wordt ingebroken. We zitten er bijna bovenop, maar de boeven zijn soms slimmer. We doen ons uiterste best met de systemen die we hebben.'

Bekijk het maandelijks aantal inbraken sinds januari 2018



