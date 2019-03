Jongen (17) door groep jongeren geslagen en beroofd in Den Haag

Een 17-jarige jongen is maandagmiddag geslagen en beroofd door een groep jongeren. Dat gebeurde op de kruising van het Monnickendamplein met de Escamplaan in Den Haag.

Het slachtoffer wandelde rond 14.00 uur over straat, toen zes of zeven jongeren hem opeens belaagden. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met zijn telefoon. De jongen liep een paar rake klappen op. De groep jongeren fietste weg in de richting van de Driebergenstraat.

De politie maakte dinsdag bekend dat de verdachten 15 of 16 jaar oud worden geschat. Ze zijn licht getint en tussen de 1,65 en 1,70 meter lang. Ze droegen allemaal zwarte kleren en hadden een zwarte schooltas bij zich. Een aantal jongens had een baard.



Omafietsen

Twee van de verdachten hebben bruin haar, één stijl donkerkleurig haar en één heeft donkerkleurig krullend haar. De jongens reden op zogenoemde omafietsen. Een van de jongens zat bij een andere jongen achterop de fiets.