'Meeste volwassenen zouden ook spijbelen voor het klimaat'

En weer gaan scholieren de straat op voor een klimaatmars. Nadat begin februari ruim 10.000 scholieren in Den Haag in actie kwamen, trekken ze donderdag naar Amsterdam. Veel Nederlanders zetten vraagtekens bij de motivatie van de spijbelaars. Uit onderzoek blijkt nu, dat veel van hun ouders toch hetzelfde zouden doen, als ze nog op school zouden zitten dan.

Van de ondervraagden zou 56 procent namelijk gaan spijbelen voor de klimaatdemonstratie. Nog meer Nederlanders vinden de protestmars voor een beter klimaat een goed initiatief en velen vinden ook dat scholieren er goed aan doen om mee te lopen (59 procent).

Tegelijk is er ook scepsis bij de volwassenen. Bijna de helft (45 procent) vermoedt dat de acties geen enkel effect zullen hebben op de politiek.

'Die scholieren doen alleen maar mee met de actie omdat ze dan een dagje kunnen spijbelen.' Een veel gehoord argument van tegenstanders van de actie. En dat blijkt ook uit het onderzoek: 37 procent van de ondervraagden denkt dit.



Mannen minder duurzaam

Overigens blijkt uit het onderzoek dat mannen negatiever over de scholierenacties denken dan vrouwen. Zo is van de 56 procent van de mensen die zelf ook zouden willen meelopen 61 procent vrouw en maar 51 procent man. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderzoekers concluderen dat mannen over het algemeen terughoudender en kritischer in het klimaatdebat staan.

Mannen zouden ook minder geneigd zijn om duurzame maatregelen te nemen. Zo laat de man minder vaak de auto staan en koopt hij minder duurzame en tweedehands producten. Over de reden daarvoor tasten de onderzoekers van het bureau Citisens nog in het duister.

