Kai Verbij uitgeroepen tot beste schaatser van Nederland

Kai Verbij krijgt de Ard Schenk-award voor beste schaatser van het jaar. De concurrentie met regiogenoot Kjeld Nuis was groot. Maar de 24-jarige sprinter uit Hoogmade was over het gehele seizoen beter. Verbij werd het afgelopen schaatsseizoen Europees kampioen sprint en wereldkampioen op de duizend meter.

De prijs wordt op initiatief van dagblad De Telegraaf uitgereikt. Jurylid Marianne Timmer is lovend over de prestaties van de sportman uit het Groene Hart. Zo vindt ze de manier waarop Verbij zijn hoofd koel wist te houden bewonderenswaardig.

Vooral oud-schaatser Mark Tuitert stak de loftrompet over de prestatie van Verbij. 'Kai vliegt soms onder de radar door. Hij is iemand over wie je over vijf jaar plots denkt: zo, die heeft eigenlijk best veel gewonnen. Hij is bescheiden, maar vergis je niet, hij beschikt over killersinstinct. Als het moet, is hij zo scherp als een mes.'



Ireen Wüst

Verbij volgt zijn regiogenoot Nuis op als titelhouder van de Ard Schenk-award. Nuis reed afgelopen weekend nog twee wereldrecords. Bij de vrouwen wint de Brabantse Ireen Wüst het kleinood.

LEES OOK: Wereldrecord met een mazzeltje voor Kjeld Nuis: 'Altijd al willen hebben'