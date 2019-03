Celstraf voor in brand steken vluchtauto na dubbele moord

De 29-jarige Hicham P. is woensdagmiddag veroordeeld tot tien maanden cel. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft hij 25 april 2017 geprobeerd een auto in brand te steken in Rotterdam. De Opel Corsa was even daarvoor gebruikt als vluchtauto bij de dubbele moord op René en Renéetje van Doorn in Zoetermeer.

Vader en zoon werden op klaarlichte dag vermoord toen ze hun auto parkeerden voor een sportschool aan de Edisonstraat in Zoetermeer. De schutters vluchtten daarna in een BMW om vervolgens over te stappen in een klaarstaande auto. Toen deze niet werkte, kaapten ze de Opel Corsa van een ouder echtpaar dat ze bedreigden met een automatisch wapen.

De auto werd daarna gedumpt op de Statenweg in Rotterdam. Volgens de rechtbank heeft P. even later geprobeerd de auto in brand te steken. Drie getuigen hebben dit gezien. Ze hoorden 'een doffe klap' en zagen een 'flits' en een 'steekvlam'. Een man op de fiets gaf een kenteken door dat leek op dat van de auto van P., Zijn auto was rond de tijd van de brand in de buurt en P. zat achter het stuur.



Verontrustend

Volgens justitie heeft hij de Corsa 'op verzoek of in opdracht van iemand' in brand gestoken. 'Het is verontrustend dat de verdachte zich voor dit soort criminele feiten laat inzetten', zei de voorzitter van de rechtbank. P. heeft altijd ontkend iets te maken te hebben met de brandstichting.

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat P. op de hoogte was van het feit dat de auto gebruikt was bij de dubbele moord. Naast de brandstichting werd hij ook aangeklaagd voor het bezit van pepperspray, 89 gram hasj en een kogel. Van dat laatste sprak de rechtbank hem vrij. Naast de celstraf moet de Rotterdammer ook de schade van bijna 1300 euro vergoeden aan de eigenaar van de Opel Corsa.