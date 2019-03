Davina Michelle, Anouk en Golden Earring op Pinkpop-zaterdag

De organisatie van Pinkpop maakte woensdag de line-up bekend voor de zaterdag van het befaamde muziekfestival. Dat Golden Earring zou optreden was geen verrassing. De Haagse heren speelden 50 jaar geleden ook al op de eerste editie van het legendarische Limburgse festival.

De eerste editie van Pinkpop had vooral Nederlandse bands in de line-up. Golden Earring was toen de hoofdact en je kon ze zien als je 2,50 gulden betaalde voor een kaartje. Nu moet je iets dieper in de buidel tasten. Een kaartje voor de zaterdag kost nu 100 euro, maar dan zie je dus ook Anouk, Davina Michelle, Elbow en nog vele anderen.

Davina Michelle domineerde wekenlang de Top 40 met haar hit Duurt te lang. Nog nooit wist een solozangeres zo lang, elf weken, met een nummer op de eerste plek te staan. In september komt Michelle naar het Haagse Malieveld. Dan staat ze in het voorprogramma van Pink.