Fietsbrug geopend die nog niet open is

De fietsbrug tussen Katwijk en Oegstgeest is woensdag door gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen (VVD) geopend. Opvallend, want over een paar weken is de brug pas helemaal klaar en kunnen fietsers er gebruik van maken. Is het een publiciteitsstunt met het oog op de verkiezingen volgende week? 'Ik ga niet ontkennen dat het mij goed uitkomt', zegt Vermeulen eerlijk.

'Maar de opening stond al een tijdje in mijn agenda', vervolgt de gedeputeerde. 'De bouw heeft vertraging opgelopen omdat een staalfabrikant failliet ging. De gemeente wilde toch dat de brug openging en heeft daarom voor deze dag gekozen. En zeg nu eerlijk. Je kunt beter een brug nu openen, dan als hij al in gebruik is.'

'Ik ken voorbeelden van ministers die zeiden dat wegen nog niet open mochten omdat ze zelf de opening wilden verrichten. Dat wilde ik niet laten gebeuren', zegt Vermeulen over de brug die officieus de naam Navigator draagt maar officieel Joop van der Reijdenbrug heet.



Drukke agenda

Vermeulen is druk deze week. Hij zat al in de elektrische bussen die sinds deze week in Leiden rondrijden, opende een halte van randstadnet (samenwerkingsproject van overheden en vervoerders) in Katwijk, was bij de onthulling dat probleemweg A20 eerder wordt aangepakt, is morgen bij een weidevogelkerngebied in Midden-Delfland en was dus degene die de eerder genoemde fietsbrug alvast opende.

'En tussendoor vergader ik ook nog', lacht Vermeulen. 'Maar even serieus. Het is mooi dat ik deze week kan laten zien wat ik de afgelopen vier jaar heb gedaan. Dat komt met het oog op de verkiezingen goed uit. Al is het niet zo dat ik dit allemaal expres heb gepland in de week voor de verkiezingen.'



De Sleutelstad

‘De brug is onder andere aangelegd met het oog op nieuwbouwwijken, zoals de wijk die er binnenkort komt op voormalig vliegveld Valkenburg', vervolgt de gedeputeerde. 'Leiden is makkelijker bereikbaar voor de bewoners. Mensen die in die stad een woning zoeken, zullen misschien sneller naar buurdorpen gaan. De brug is aangelegd met het oog op de lokale bevolking.'

In totaal is er 7,3 miljoen gemoeid met het bouwwerk dat uit Friesland moest komen. Waarom is deze brug niet in onze eigen provincie gemaakt? 'Je moet al blij zijn dat een bedrijf in Nederland zo’n brug kan maken', vertelt Vermeulen. 'Daarnaast moet je zo’n project landelijk aanbesteden. De provincie heeft het project gesubsidieerd. De gemeenten hebben het aanbesteed.'

