Let op: A4 komende nachten op de schop bij Prins Clausplein

DEN HAAG -

De A4 bij het Prins Clausplein gaat woensdag- en donderdagnacht op de schop. In de richting Amsterdam - Den Haag zal woensdag 13 maart 21:00 tot de volgende ochtend 5:00 de verbindingsweg richting de A12 dicht zijn. Een dag later, van donderdag 14 maart 21:00 tot vrijdag de 15e 5:00, is aan de andere kant de parallelrijbaan tussen het Prins Clausplein en Leidschendam dicht.