Aantal opgerolde hennepkwekerijen blijft dalen, kwart minder tips

De daling komt onder meer omdat het aantal tips over illegale wietteelt sterk afneemt, vermoedt Stedin. Afgelopen jaar kwam een kwart minder tips binnen dan het jaar daarvoor.

Een reden voor het uitblijven van de tips, geeft Stedin niet. Wel denken ze dat mensen minder snel tippen, omdat ze niet bekend zijn met de gevaren van een kwekerij en omdat criminelen de kwekerijen steeds beter weten te verstoppen.



Slimme meters

In 2016 kondigde Stedin daarom aan slimme energiemeters in te zetten. Deze meters detecteren mogelijke kwekerijen en geven een signaal, waarna de politie een onderzoek kan instellen.

Illegale kwekers gebruikten afgelopen jaar 33 miljoen kilowattuur aan stroom in het gebied waar Stedin actief is, in Zuid Holland en Utrecht. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van 11.000 huishoudens. Naast stroomdiefstal is ook brandgevaar een groot probleem bij illegale kwekerijen.

LEES OOK: Stedin: weer minder wietkwekerijen opgerold in onze regio afgelopen jaar