Waarom Den Haag geen islamitische middelbare school heeft

Den Haag heeft geen middelbare islamitische school. Dat is opmerkelijk, want per hoofd van de bevolking wonen er in de stad meer moslims dan in Amsterdam en Rotterdam. Toch hebben die twee steden wel zo'n school en Den Haag niet. Hoe zit dat?

Plannen voor islamitisch voorgezet onderwijs in Den Haag zijn er wel. Verschillende partijen hebben de ambitie om ook in de hofstad een vervolg aan te bieden voor de 5 islamitische basisscholen, die er al wel zijn. Zo ook de organisatie achter het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum, de school die deze week in opspraak raakte vanwege mogelijke banden van personeelsleden met terroristische organisaties.

Hun plan om een vestiging in Den Haag te openen werd geweigerd, net als andere initiatieven, omdat de papieren niet op orde waren. De vraag blijft of er vanuit de gemeenschap wel behoefte is aan een islamitische middelbare school in Den Haag.



Geen behoefte

'Wij zien het liefst dat de leden van onze geloofsgemeenschap zo veel mogelijk integreren in de samenleving', zegt Rehan Waheed van de Haagse Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. 'Geen van onze kinderen zit dan ook op een islamitische basisschool. Wat ons betreft is er dus geen behoefte aan een islamitische middelbare school.'

De gemeente Den Haag uitte in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen over organisaties achter de islamitische middelbare scholen, zoals het Cornelius Haga Lyceum. Samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wil de gemeente een betere samenwerking in het onderzoek naar de achtergrond van nieuwe scholen. Ook wil de gemeente meer bevoegdheden om deze scholen te kunnen weigeren. 'Dit kan om allerlei soorten nieuwe scholen gaan, dus niet alleen islamitische', benadrukt Wethouder Saskia Bruines (D66) van Den Haag.



Lessen over de islam

'Als er een aanduiding is van extremisme, dan moeten we ervoor zorgen dat dit niet zijn voortgang vindt', zegt ook Robbert Mohammedamin, voorzitter van de haagse Al Qiblatain moskee. Hij ziet echter wel de voordelen van een islamitische middelbare school. 'Ik kan me voorstellen dat ouders het handig vinden als een paar uur lessen over de islam gecombineerd kunnen worden met regulier onderwijs op school.'