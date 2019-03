Nieuw verkeersbord waarschuwt fietsers voor tramrails

In de Zoutmanstraat in Den Haag staat sinds vandaag een nieuw verkeersbord. Het doel ervan is om het aantal ongelukken in de drukke straat te verminderen. De combinatie van tramrails en fietsbanden zorgt namelijk nogal eens voor problemen.

'Als je weet hoeveel mensen hier vallen met botbreuken, ziekenhuisopnames en heel lang herstel tot gevolg, dan kan dat gewoon niet', zegt initiatiefnemer voor het bord en raadslid voor D66 Marieke van Doorn. Als eerste stap om de straat veiliger te maken voor fietsers werd vandaag het nieuwe verkeersbord onthuld door wethouder Robert van Asten (D66).

'Het is hier heel smal tussen de geparkeerde auto's en de tramrails, dus de kans dat je in die tramrails belandt is heel groot', vertelt de wethouder. 'Daarom willen we er in ieder geval voor zorgen dat mensen die hier wat minder bekend zijn op dat gevaar gewezen worden.'



Duidelijk genoeg?

Van Asten vertrouwt erop dat mensen het bord zullen begrijpen. 'Ik zie er duidelijk een vallende fietser in die door de tramrails is gereden. Ik ben heel benieuwd wat je er nog meer in kan zien'. Maar zelfs als iemand het plaatje niet begrijpt, is er geen probleem. 'Gelukkig staat staat er ook een bordje met 'pas op tramrails' onder'.

Wat van Doorn betreft blijft het niet bij het bord. 'We moeten denk ik keuzes gaan maken. Wat mij betreft offeren we parkeerplekken die we elders compenseren in de wijk om ruimte te maken voor de fiets'.