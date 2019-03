Jetze Plat verpulvert werelduurrecord handbiken met ruim elf rondjes

Jetze Plat in opperste concentratie tijdens zijn recordpoging. (Foto: Orange Pictures)

Paralympisch kampioen Jetze Plat heeft het werelduurrecord handbiken ruimschoots verbeterd. De 27-jarige inwoner van Vrouwenakker kwam woensdagmiddag in Sportpaleis Alkmaar tot een afstand van 44 kilometer en 749 meter. Het oude record (42,165 kilometerr) stond op naam van landgenoot Geert Schipper.

Plat, die twee onvolgroeide benen heeft, is behalve regerend paralympisch kampioen triatlon op de weg ook meervoudig wereld- en Europees kampioen. Hij had vooraf goede hoop het werelduurrecord te kunnen verbreken. 'Ik hoop en denk dat het moet kunnen', liet hij weten aan Omroep West. 'Ik handbike al heel wat jaren en op de weg is er niemand sneller dan ik.'

Voor de recordpoging is een speciale handbike gebouwd, waar geen remmen en versnellingen op zitten. In 2020 hoopt Plat uit Vrouwenakker (gemeente Nieuwkoop) zijn paralympische titel in Tokio te prolongeren.







