De Lijsttrekker: Lucien van der Plaats van Code Oranje

REGIO -

Op 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. De komende tijd stellen wij de lijsttrekkers aan je voor. Lucien van der Plaats was altijd zwevende kiezer. Nog steeds heeft hij geen vast omlijnde overtuigingen over allerlei thema’s. Met de beweging Code Oranje wil hij de burger namelijk betrekken bij de besluitvorming in Zuid-Holland.