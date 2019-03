GroenLinks: 'gemeente, stop met weghalen verkeerd geparkeerde fietsen bij Den Haag HS'

Als je met de fiets naar Hollands Spoor komt, is het niet altijd even makkelijk om een plekje te vinden. De fietsenstalling aan de voorkant van het station staat vaak vol. Dat er aan de andere kant, op het Johanna Westerdijkplein, ook een stalling is, waar vaak nog wel plek is, weet niet iedereen.

De verleiding is dan groot om je fiets naast een fietsenrek te zetten. Er is tenslotte nog genoeg plek. Alleen is de kans dan groot dat het rijwiel, als je weer terugkomt, is weggehaald en dat je enkele tientjes moet betalen om 'm weer op te halen bij het depot dat zich ook nog eens op de Binckhorst bevindt.



'Trek een paar strepen'

Dit is GroenLinks een doorn in het oog. 'Als we willen dat zoveel mogelijk Hagenaars de fiets pakken, moeten we dat als gemeente wel mogelijk maken', zegt raadslid Maarten de Vuyst. 'Je verliest nu te veel tijd met het vinden van een plek bij Hollands Spoor. En wanneer je je fiets keurig weggezet hebt tussen andere fietsenrekken, wordt die vervolgens alsnog weggehaald. Daarmee sturen we een verkeerd signaal naar onze reizigers'.

Daarom vindt de partij dat de gemeente iets moet doen voordat verkeerd geplaatste fietsen worden weggehaald, bijvoorbeeld het aanpassen van de huidige stalling. 'Ik denk dat er bij de stallingen nog tientallen fietsplekken zonder problemen bij kunnen', aldus de Vuyst. 'Trek een paar strepen om dit mogelijk te maken'. Ook zou GroenLinks graag zien dat er duidelijker wordt verwezen naar de fietsenstalling aan de andere kant van het station.