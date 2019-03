West Wekker: Karsten Klein neemt afscheid en buitengebieden Alphen krijgen snel internet

Goedemorgen en gefeliciteerd met Wereld Nieren Dag. Vandaag neemt fractievoorzitter Karsten Klein van het Haagse CDA afscheid van de gemeenteraad. Hij gaat zijn geluk in de Europese politiek beproeven. Verder zijn er het afgelopen jaar opnieuw minder illegale hennepkwekerijen opgerold. Het aantal kwekerijen dat ontdekt werd, daalt sinds 2015. Of dat betekent dat er ook minder kwekerijen zijn, is niet bekend. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?



Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven opent de nieuwbouw van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag. Tijdens de bouw van de nieuwe school bivakkeerde het VCL twee jaar in het Aloysiuscollege. Nu is er een modern schoolgebouw, waar de leerlingen trouwens al sinds december hun lessen volgen.

Veel kwekerijen en bewoners in de buitengebieden van Alphen aan den Rijn hebben geen snel internet. Daarom ondertekent wethouder Gert-Jan Schotanus van de gemeente vandaag een convenant voor de aanleg van glasvezel.

Eerst flink wat regen, in de middag droger en geleidelijk ook wat zon. Opnieuw vrij veel wind en temperaturen van rond de tien graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog even weten:



In Utrecht wordt donderdag het officiële startsein gegeven voor een onderzoek naar de rol die psychiatrische instellingen hebben gehad in de Tweede Wereldoorlog. Het wordt uitgevoerd door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD).

Luchtvaartmaatschappij KLM, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en GKN Fokker bestaan dit jaar 100 jaar. Het eeuwfeest wordt donderdag in Eye Filmmuseum in Amsterdam afgetrapt. Koning Willem-Alexander zal onder meer een speciale herdenkingsmunt in ontvangst nemen. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is erbij.

Ruim een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg in 2017 binnen een jaar opnieuw bezoek van inbrekers. Van de Nederlandse bevolking werd twee procent (circa 287.000 mensen) slachtoffer van een woninginbraak of een poging daartoe. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot) woninginbraak, vijftien procent twee keer en zeven procent drie keer of vaker. Dat blijkt uit de nieuwe analyse van de Veiligheidsmonitor 2017 door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de tiendelige serie 'Nog lang niet versleten' duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van de Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn. Je leeftijd hoeft je niet in de weg te staan bij dingen die je graag wilt doen. Kom je er even niet uit dan zijn er heel veel mogelijkheden voor het 'zetje' of voor informatie.